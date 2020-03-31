Doğanşehir'de uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Ebabil kuşunun görüntüsü

Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hekimi İbrahim Enes Ergen'in konuşması

Ebabil kuşunu Bulan Osman Karyağdı'nın konuşması

Doğanşehir'de uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı

MALATYA(AA) – Doğanşehir ilçesinde uçamaz halde bulunan ebabil kuşu, Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.

İlçede esnaflık yapan Osman Karyağdı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Mahallede uçamayan kuş fark edip yakaladığı kuşu bir süre kafeste muhafaza ettiğini ve yiyecek, su verdiğini söyledi.

Tedavi için kuşu ilgililere teslim eden Karyağdı, "Ben bu kuşu yolda buldum. Önce ebabil kuşu olduğunu bilmiyordum. Yanımda arkadaşlar vardı, onlar ebabil kuşu olduğunu söyledi. Akşam evde bakmaya çalıştım. Kendine gelir diye umut ettim ama uçamadığına emin olunca tedaviye getirdim." diye konuştu.

Belediyenin veterinerlerinden İbrahim Enes Ergen ise tedavisini gerçekleştirdikten sonra kuşu doğaya bırakacaklarını belirtti.