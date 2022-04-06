Doğanşehir'de üreticilere 9 ton kuru fasulye tohumu - Son Dakika
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Doğanşehir'de üreticilere 9 ton kuru fasulye tohumu

06.04.2022 16:13
Doğanşehir'de üreticilere 9 ton kuru fasulye tohumu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 75'i hibeli 9 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 75'i hibeli 9 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi kapsamında kuru fasulye tohumu dağıtım töreni yapıldı.

Kaymakam Mehmet Kılıç, buradaki konuşmasında, üreticilerin bu tür desteklerden faydalanmaları gerektiğini ifade ederek, hibeli tohum projesinden mutluluk duyduğunu ve çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diyaloglarını kesmemelerini istedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da emeği geçen herkese teşekkür ederek, Doğanşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılğın ise ilçeye 9 ton kuru fasulye tohumu geldiğini belirterek, "96 üreticimize dağıtımını yaparak yaklaşık 900 dekarda ekim yapılacak ve ekimi yapılan tohumlarla 350 tona yakın kuru fasulye üretimi sağlamış olacağız." dedi.

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Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğanşehir'de üreticilere 9 ton kuru fasulye tohumu - Son Dakika


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