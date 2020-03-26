Doğanşehir'de yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Doğanşehir'de yağmur ve dolu etkili oldu
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezine kendisini hissettiren yağmurun ardından, dolu yağışı etkili oldu.
Dolunun iriliği nedeniyle yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde de hasar oluştuğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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