Doğanşehir'de yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde de hasar oluştuğu bildirildi.

İlçe merkezine kendisini hissettiren yağmurun ardından, dolu yağışı etkili oldu.

Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

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