Doğanşehir'de YKS'ye girecek öğrencilere destek - Son Dakika

Doğanşehir Kaymakamlığı, Yüksek Öğretim Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini ödeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet edip şartları uygun olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere destek olmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda öğrencilerin sınav giriş ücretleri kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Sınava girecek öğrenciler, 7 Mart Pazartesine kadar kaymakamlığa başvurarak destekten yararlanabilecek.