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Doğanşehir Devlet Hastanesi, 2020'te tamamlanacak

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inşaatı devam eden yeni Devlet Hastanesi'nin önümüzdeki yıl hizmete sunulması hedefleniyor.

Doğanşehir Devlet Hastanesi, 2020'te tamamlanacak, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inşaatı devam eden yeni Devlet Hastanesi'nin önümüzdeki yıl hizmete sunulması hedefleniyor.


Malatya İl Sağlık Müdürü. Doç. Dr. Recep Bentli, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran ile Doğanşehir ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı Devlet Hastanesi ve 10 daireli Personel Lojmanı inşaatında incelemelerde bulundu. Hastane inşaatının durumu hakkında yetkililerden bilgi alan İl Sağlık Müdürü. Doç. Dr. Recep Bentli, hastanenin biran önce tamamlanması için eksikleri not aldı.


İnşaatı devam eden hastanenin 20020 yılında çalışmaların tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. - MALATYA

Devlet Hastanesi, Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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