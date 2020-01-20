Doğanşehir Devlet Hastanesi hızla yükseliyor - Son Dakika

Doğanşehir ilçesinde yapımı süren 100 yataklı devlet hastanesinin yüzde 70'lik bölümü tamamlandı.

İlçede 29 bin metrekare alan üzerine kurulan ve lojmanları ile iki bloktan oluşan Doğanşehir Devlet Hastanesi'nin kaba inşaatında sona gelindi. Yüklenici firma, teslim tarihine yetişmek için hummalı çalışmasını sürdürüyor.

Tamamlandığında yüzlerce kişiye "ekmek kapısı" da olacak hastane depreme de dayanıklı olarak güçlü bir zemine oturtuldu.

Doğanşehir'e önemli katkıda bulunacak hastane, artırılabilir 50 yatak kapasitesiyle yılın 12 ayı şifa dağıtacak.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki ihtiyaç üzerine çalışmalara başladığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin ardından inşaata hızla başladıklarını dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"100 yataklı, ileriye dönük 150 yatağa da çıkabilen bir hastanemizin temeli atıldı. İnşaatımız hiç durmadı, devam ediyor. Hastanenin kaba işi bitmiş, ince işi devam ediyor. Allah izin verirse hastanemiz bitecek. Çok güzel ve modern proje, hatta hastanenin müteahhidi 'çok hastane yaptım böyle bir proje görmedim' dedi. Depreme dayanıklı bir bina, Doğanşehir'e hayırlı olsun. İnşallah Doğanşehir'e güzel hizmetler verecek. Bizde bundan mutlu oluyoruz."

Yapımı devam eden hastanenin Ekim ayına kadar tamamlanması ön görülüyor.