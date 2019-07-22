Son Dakika Haberleri: Doğanşehir Devlet Hastanesi inşaatı
Son Dakika Güncel Haber

Doğanşehir Devlet Hastanesi inşaatı

48 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde yapımı süren 130 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Doğanşehir Devlet Hastanesi inşaatı, System.String[]
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde yapımı süren 130 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Tüfenkci, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ile yapımı devam eden hastane inşaatını inceledi.
Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, hastanenin hizmete girdiğinde vatandaşlara yüksek standartta sağlık hizmeti sunacağını söyledi.
Çalışmaların tüm hızla devam ettiğini aktaran Tüfenkci, "Hastaneyi en kısa sürede Doğanşehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hastanenin yapımında emeği geçen başta Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük'e teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise mevcut devlet hastanesinin ilçeye yetersiz kaldığını anlatarak, "Doğanşehir ilçemize ikinci bir hastane kazandırılmış olacak." diye konuştu.
Doğanşehir, AK Parti, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı Toppaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucu açıklandı Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görüşme sona erdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:13:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğanşehir Devlet Hastanesi inşaatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]