Doğanşehir'e gençlik merkezi yapılacak - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gençlik merkezi yapımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yaptığı açıklamada, merhum Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından daha önce hazırlanan projeyi bakanlığa sunduklarını ifade ederek, projenin bakanlık tarafından onaylandığını söyledi.

Zelyurt, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun takdirleri ile imzaladığımız protokol doğrultusunda Doğanşehir ilçemize Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 1,2 milyon liralık gençlik merkezi yapılıyor. İnşallah kısa sürede ihaleye çıkılacak ve yapımına başlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun."