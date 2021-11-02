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Doğanşehir Elmalı Kanalizasyon çalışmaları - Son Dakika

Doğanşehir Elmalı Kanalizasyon çalışmaları

02.11.2021 16:04
Doğanşehir Elmalı Kanalizasyon çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Elmalı ve Söğüt Mahallelerine 7 bin 900 metre kanalizasyon hattı yapılıyor.

Çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Mustafa Koç, "Devletimiz işi gücü rast gelsin, köyümüzün bu çalışmaya ihtiyacı vardı.MASKİ Genel Müdürlüğü içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları başlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden mahalle sakinlerinden Nazım Koç ise, "Daha önceki su şebekemiz ve kanalizasyon altyapımız randımanlı değildi. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, MASKİ'miz bu duruma el attılar. Şu anda çok harika düzenleme yapıyorlar. Çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallede çalışma yapmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Leyla Koç, "Kanalizasyon ihtiyacımız vardı. Mevcut altyapı tıkanıyordu, koku yapıyordu.Çalışmalar başladı, devam ediyor. Çok memnunuz.MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

MERT: ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ

Her iki mahalleye yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya'nın dört bir yanında MASKİ ekiplerinin görevine devam ettiğini ifade ederek, bizzat kendisinin sahaya çıkarak eksikleri tespit ettiğini aktardı. Tespit edilen eksiklikleri anında çözdüklerini belirten Mert, "Göreve geldiğimiz gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın Malatya genelinde alt yapısız bir yerin kalmaması yönünde talimatları olmuştu. Biz de bu çerçevede çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Doğanşehir İlçesi Elmalı Mahallesi'ne 5 bin 300 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışması yapıyoruz. Daha önceki altyapı eskidiği için tıkanıklık yapıyordu. Mahalleli bu durumdan rahatsız oluyordu. Eski hattı yenileyerek mahallemizin kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturacağız. Ayrıca Doğanşehir Söğüt Mahallesi'nde 2 bin 600 metrelik yeni kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Doğanşehir Elmalı Kanalizasyon çalışmaları

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğanşehir Elmalı Kanalizasyon çalışmaları - Son Dakika


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