Doğanşehir Esnaf Odası Başkanı Rıfat Topal güven tazeledi - Son Dakika

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, yeniden başkanlığa seçildi.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçimlerde mevcut başkan Rıfat Topal ve Ali Zelyurt aday oldu.

Yapılan konuşmalar ve mali raporların ardından yapılan seçimde Rıfat Topal 450, Ali Zelyurt ise 193 oy aldı.

Seçim sonucunda mevcut başkan Rıfat Topal yeniden başkanlığa seçildi.

Tebrikleri kabul eden başkan Topal, tüm esnafa teşekkür etti.