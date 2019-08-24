Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'in "Çatı Aslanı" azmiyle gençlere örnek oluyor
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Doğanşehir'in "Çatı Aslanı" azmiyle gençlere örnek oluyor

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde spor salonu olmadığı için evinin çatısına yerleştirdiği ilkel spor malzemeleri ile spor yapan ve ilçede 'Çatı Aslanı' olarak bilinen Sabri İliş azmiyle gençlere örnek oluyor.

Doğanşehir'in

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde spor salonu olmadığı için evinin çatısına yerleştirdiği ilkel spor malzemeleri ile spor yapan ve ilçede 'Çatı Aslanı' olarak bilinen Sabri İliş azmiyle gençlere örnek oluyor.


Maddi yetersizlikten dolayı kendi yaptığı aletlerle evinin çatı katında spor salonu yapan İliş, şimdilerde kazandığı paranın çatı katında yaptığı antrenmanlara borçlu olduğunu söylüyor. Zamanında güreş müsabakalarına da katılan ve birçok derece alan İliş, şimdi ise bir spor salonunda çalışarak geçimin sağlıyor.


Gençlere tavsiyelerde bulunan İliş, "Ellerinizde çok imkan var değerlendirin. Şimdi her köşede bir spor salonu var benim zamanımda olsaydı Türkiye'de değil dünya da rekorlar kıra kıra giderdim ama benim zamanımda özel bir şey yoktu. Ne eşofmanım ne de spor ayakkabım vardı. Lastik ayakkabılarla ve yamalı elbiselerle büyüdüm. Kara Kucak güreşlere gidince evde ekmek arası yapardım ki orada yiyeyim. Ama şimdi Allah'a hamd olsun. O zamanki azmim sayesinde şimdi para kazanıyorum" diye konuştu. - MALATYA

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:23 Kaynak: İHA
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