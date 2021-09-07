Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç'a ziyaret - Son Dakika

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram ve Doğanşehir Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç'ı ziyaret etti.

İsmet Bayram, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Doğanşehir ilçesine atanan Mehmet Kılıç'a ilçedeki yeni görevinde başarılar diledi.

Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İsmet Bayram'a ve Rıfat Topal'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.