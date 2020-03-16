Doğanşehir Kaymakamlığı ilaçlandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamlığı, korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi.



İlçe Kaymakamlık binası odaları ve koridorları, tüm katları korona virüs salgına karşı ilaçlandı. Özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından kaymakamlık binasının tüm katları dezenfekte edildi. - MALATYA