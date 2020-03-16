Doğanşehir Kaymakamlığı ilaçlandı - Son Dakika

Doğanşehir Kaymakamlığı ilaçlandı
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamlığı, korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamlığı, korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi.
İlçe Kaymakamlık binası odaları ve koridorları, tüm katları korona virüs salgına karşı ilaçlandı. Özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından kaymakamlık binasının tüm katları dezenfekte edildi. - MALATYA
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