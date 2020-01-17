Doğanşehir Proje Ofisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanşehir Proje Ofisi açıldı - Son Dakika

Doğanşehir Proje Ofisi açıldı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde "Proje Ofisi" açıldı.

Doğanşehir Proje Ofisi açıldı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde "Proje Ofisi" açıldı.

Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Proje Ofisinin açılışında konuşan Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, uzman kişiler tarafından bu yıl proje yazma çalışmalarına başlanacağını belirtti.

İlçede bilimsel, sosyal, kültürel, turizm, tarım ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi alanlarda başarılı projeler hazırlanabileceğini anlatan Köroğlu, "Yenilikçi vizyonla ilçemize katkıda bulunmayı hedefleyen proje ofisi, bu konuda sivil toplum kuruluşlarına ve dezavantajlı kesimlere de rehberlik edecektir." dedi.

Köroğlu, ilçeye katkıda bulunabileceğine inanan ve fikirleri olan vatandaşlara Proje ofisinin kapısının daima açık olacağını dile getirdi.

Doğanşehir, Malatya, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum
Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:41:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğanşehir Proje Ofisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]