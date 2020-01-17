Doğanşehir Proje Ofisi açıldı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde "Proje Ofisi" açıldı.

Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Proje Ofisinin açılışında konuşan Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, uzman kişiler tarafından bu yıl proje yazma çalışmalarına başlanacağını belirtti.

İlçede bilimsel, sosyal, kültürel, turizm, tarım ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi alanlarda başarılı projeler hazırlanabileceğini anlatan Köroğlu, "Yenilikçi vizyonla ilçemize katkıda bulunmayı hedefleyen proje ofisi, bu konuda sivil toplum kuruluşlarına ve dezavantajlı kesimlere de rehberlik edecektir." dedi.

Köroğlu, ilçeye katkıda bulunabileceğine inanan ve fikirleri olan vatandaşlara Proje ofisinin kapısının daima açık olacağını dile getirdi.