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Doğanşehir Sanayi Sitesinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Doğanşehir Sanayi Sitesinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı

18.11.2021 08:52
Doğanşehir Sanayi Sitesinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı

Doğanşehir ilçe merkezinde bulunan sanayi sitesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçe ziyaretinde sanayi sitesindeki tamamlanan çalışmaları inceledi ve sanayi esnaflarını ziyaret etti.

Başkan Gürkan'ın sanayi sitesinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Doğanşehir Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Ormancı, 5 yıldır sorun haline gelen alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı belirtti.

Esentepe Mahalle Muhtarı Aziz Arslan, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan'a minnettar olduklarını ve teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Sanayi Sitesinin yol probleminin çözüldüğünü belirten Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, " Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda sanayi esnaflarımızın talepleri doğrultusunda sıcak asfalt çalışması sanayi sitemizde tamamlandı. Sanayi sitemizin yol problemi giderildi. Bu hizmeti sanayi esnafımıza sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a yol çalışmalarından ve diğer hizmetlerinden dolayı Doğanşehir halkım adına teşekkür ediyorum. Başkanımıza iyi varsınız diyorum"

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, ise Başkan Gürkan'a Doğanşehir ilçesine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kavuncuoğlu, sanayi sitesinin alt yapı çalışmalarının bitirilerek sıcak asfalt çalışmalarının yapıldığını dile getirdi ve Doğanşehir'de asfalt çalışmalarının bitirildiğini ifade etti.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç'ta Doğanşehir'de sanayi esnaflarının daha rahat çalışabilmesi için daha iyi hizmet verebilmesi için sıcak asfaltı Doğanşehir İlçesine kazandıran Başkan Gürkan'a çalışmalardan dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Görevlerinin hizmet etmek olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " İnsanımızın refahını ve yaşam standartlarını yükseltmek bizim en başta gelen temel görevimizdir. Doğanşehir'de yaptığımız hizmetlerin açılışlarını yaptık. Atık su arıtma tesisimizin de temelini attık. Sanayi sitemizde MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürümüz Yaşar Karataş döneminde sanayi sitemizin alt yapısını yapıp bitirmişti. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız sıcak asfalt çalışmasını yaparak sanayi sitemizin asfalt çalışmalarını bitirdi. Sanayi sitemizin içerisinde güzel bir görünüm olmuş. Çalışmaların Doğanşehir sanayi esnafına ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Doğanşehir Sanayi Sitesinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı

Selahattin Gürkan, Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğanşehir Sanayi Sitesinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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