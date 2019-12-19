Doğanşehir yabancı misafirleri ağırladı - Son Dakika
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Doğanşehir yabancı misafirleri ağırladı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, yurt dışından gelen yabancı misafirleri ağırladı.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, yurt dışından gelen yabancı misafirleri ağırladı.


Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporlarının yürütmekte olduğu Avrupa Birliği Erasmus Sport Projeleri kapsamında Doğanşehir İlçesine, Polonya, İtalya ve İspanya'dan gelen misafirler, ilçeyi gezdi. Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'nu da makamında ziyaret eden yabancı heyet, ilçe hakkında bilgi aldı.


Ziyaret bünyesinde ilçenin tanıtımını yapan Kaymakam Köroğlu, gelecek dönemlerdeki spor projeleri üzerine de görüşmeler gerçekleştirdi. - MALATYA

Avrupa Birliği, Doğanşehir, İspanya, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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