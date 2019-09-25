Son Dakika Haberleri: Doğantaş'ta Bal Şenliği Düzenlenecek
Son Dakika Güncel Haber

Doğantaş'ta Bal Şenliği Düzenlenecek

25 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesi'nde 6. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlenecek.

Doğantaş'ta Bal Şenliği Düzenlenecek, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesi'nde 6. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlenecek.


Kaş Belediyesi'nce düzenlenen 28-29 Eylül tarihlerindeki şenlik kapsamında konferans,Yörük göçü, halk oyunları gösterisi, yarışmalar ve konserler gerçekleştirilecek. Şenlikte ilk gün Arıcılık ve Bal Üretimi Konulu konferans sunulacak. Orman Bölge Müdürlüğü odun dışı şube müdürü Meryem Demirci ve Akademisyen Prof. Dr Fehmi Gürel konuşmacı olarak programa katılacak. İkinci gün ise Yörük göçüyle başlayacak etkinlik Halk Oyunları gösterisi ve Bal yarışmaları ile devam edecek.


Kaş Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği akşam Tahsin Duru ve Ayşe Dinçer konseriyle sona erecek. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emirates, 15 bin TL maaşla kabin görevlisi alımı için Türkiye'ye geliyor
Tarihi eser bulmak için evinin bahçesinde 33 metre tünel kazdı Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının ardından İsrail'den bir tepki çeken hamle daha: Kudüs Bakanı gözaltında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:38:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğantaş'ta Bal Şenliği Düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]