Doğantaş'ta meydan düzenlemesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğantaş'ta meydan düzenlemesi başladı - Son Dakika

Doğantaş'ta meydan düzenlemesi başladı

7 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Doğantaş Mahallesi'nde meydan düzenleme çalışması başladı.

Doğantaş'ta meydan düzenlemesi başladı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Doğantaş Mahallesi'nde meydan düzenleme çalışması başladı.


Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaş'ın Doğantaş Mahalle Meydanı'nda yapılacak düzenleme işine ait ihale tamamlanarak, yüklenici firmayla sözleşme imzalanmasının ardından konuyla ilgili çalışma başladı.


Meydan düzenlemesi ile alanın yeni bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Çalışma ile 900 kişilik amfi ve festival meydanı kurulacak. Aydınlatma, perde duvar güçlendirme ve zemin kaplaması işlemleri yapılacak. Doğantaş Mahallesi meydan düzenleme çalışması 100 günlük sürede tamamlanacak, Geleneksel Hasat ve Bal Şenliğinde hizmete girecek. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:08 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya         
17:10
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı         
13:00
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi         
10:46
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:12:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğantaş'ta meydan düzenlemesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]