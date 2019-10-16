Son Dakika Haberleri: Doğanyol'a modern kesimhane yapıldı
Son Dakika Güncel Doğanyol'a modern kesimhane yapıldı

Doğanyol'a modern kesimhane yapıldı

50 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğanyol ilçesine modern bir kesimhane tesisi kazandırdığı bildirildi.

Doğanyol'a modern kesimhane yapıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğanyol ilçesine modern bir kesimhane tesisi kazandırdığı bildirildi. .


Doğanyol ilçesine yapılan Mobil Kesim Ünitesinin, ilçede bu anlamda büyük açığı kapatacağı belirtildi. Modern, çağın gereksinimlerine uygun inşa edilen kesimhane 950 metrekare üzerine yapıldı. 44 metrekare kesimhanesi bulunan tesis, 2 adet soğuk oda, su deposu, veteriner odası, atık odası, personel odası, lavabo, hol ve koridordan oluşuyor. Padok Alanın da olduğu tesis yakın bir zamanda hizmete başlayacak.


Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Doğanyollular temiz ve sağlıklı ortamda hayvanlarının kesimlerini yapabilecekler. - MALATYA

Doğanyol, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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