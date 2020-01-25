Doğanyol'a yardım için Kahramanmaraş, görevlendirildi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya'nın Doğanyol ilçesinin acil ihtiyaçlarını karşılanması için İçişleri Bakanlığı'nın kendilerini görevlendirdiğini, bu kapsamda 5 bin kişilik yemek TIR'ının Doğanyol'a gönderildiğini söyledi.

Elazığ'daki depremin hemen ardından tam donanımlı arama- kurtarma ekibi bölgeye gönderdiklerini belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaraları sarmak için gerekeni yapacaklarını söyledi. İhtiyaçları yerinde görmek için de Doğanyol ilçesine hareket ettiğini kaydeden Güngör, "Depremin hemen ardından Malatya Büyükşehir ve Elazığ Belediye Başkanlarımızı bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve acil ihtiyaçlarını sorduk. Akabinde 3 adet tam donanımlı ve 13 personelden oluşan arama kurtarma ekibimiz dün gece saat 03.30 civarında bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına başladılar. İçişleri Bakanlığımız tarafından Malatya ilimizin Doğanyol ilçesinin acil ihtiyaçlarını karşılama görev Büyükşehir Belediyemize verildi. Biz de derhal 250 yatak ile 5 bin kişilik yemek TIR'ı mızı acilen Doğanyol ilçemize gönderdik. Depremin sorumluluğumuza verilen Doğanyol ilçemizdeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve ihtiyaçları yerinde görmek üzere bölgeye hareket ediyoruz" dedi.