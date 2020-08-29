Doğanyol Belediye Başkanı Bay'ın, Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Belediye Başkanı Hakan Bay'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bay, sosyal medya hesabında "Kıymetli hemşehrilerim, dün yapılan kontrollerin ardından Kovıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.