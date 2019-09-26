Son Dakika Haberleri: Doğanyol'da Antep Fıstığı üretilecek
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Doğanyol'da Antep Fıstığı üretilecek

31 dakika önce

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, Antep fıstığı üretimi için ağaçlandırma çalışması hızla devam ederken, bu çalışmalar kapsamında Antep Fıstığı üretiminin de yapılacağı bildirildi.

Doğanyol'da Antep Fıstığı üretilecek, System.String[]

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, Antep fıstığı üretimi için ağaçlandırma çalışması hızla devam ederken, bu çalışmalar kapsamında Antep Fıstığı üretiminin de yapılacağı bildirildi.


İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural ve beraberindeki yetkililer, ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.


Kaymakam Yunus Emre Vural, Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ve beraberindeki daire amirleri, ilçenin Akkent mahallesine ziyarette bulundular. Burada mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Vural, mahalle halkının sorun ve taleplerini dinledikten sonra, ağaçlandırma çalışmasını yerinde inceledi.


Atep fıstığı aşılanıyor


Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı'dan ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Vural, özellikle menengiç ağaçlarına yapılan aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Ağaçlara menengiç aşısı ile Antep fıstığı üretileceği ifade edilirken, bu konuda köylüler ile de işbirliği yapıldığı ve fıstık üretiminin yaygınlaştırılacağı vurgulandı.


İlçede Antep fıstığı üretimi başlayınca, köylünün ekonomik girdisinin de artacağı ifade edildi. - MALATYA

Gaziantep, Doğanyol, Malatya, Akkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
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