Son Dakika Haberleri: Doğanyol'da Beyaz Bayrak sertifikaları verildi
Son Dakika Güncel Doğanyol'da Beyaz Bayrak sertifikaları verildi

Doğanyol'da Beyaz Bayrak sertifikaları verildi

2 saat önce

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bazı okullara, Beyaz Bayrak sertifikaları verildi.

Doğanyol'da Beyaz Bayrak sertifikaları verildi, System.String[]

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bazı okullara, Beyaz Bayrak sertifikaları verildi.


İlçe kaymakamlığında düzenlenen Beyaz Bayrak sertifikaları verilmesi programında konuşan Kaymakam Yunus Emre Vural, sağlık konusuna temas etti. Kaymakam Vural, temizlik konusunun önemini anlatarak, okul ve öğrencilerin ne kadar hijyen olmaları halinde hastalık gelmeyeceğini, böylece sağlıklı eğitim verileceğini vurguladı.


Beyaz Bayrak sertifikaları alan okulların, bundan sonra da temizliğe dikkat etmelerini isteyen Kaymakam Yunus Emre Vural, okul yöneticileriyle istişarelerde de bulundu.


Kaymakam Vural tarafından temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu tespit edilen ilçenin okul yöneticilerine Beyaz Bayrak sertifikaları verildi. - MALATYA

Doğanyol, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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