Doğanyol'da hasarlı evler yıkılmaya başlandı - Son Dakika

Doğanyol'da hasarlı evler yıkılmaya başlandı
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremden hasar gören ve acil yıkılacak raporu verilen evler yıkılmaya başlandı.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremden hasar gören ve acil yıkılacak raporu verilen evler yıkılmaya başlandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020'de 6.8 büyüklüğündeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesi İshak Mahallesi'ndeki ağır hasarlı evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yıkılıyor. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, acil yıkılacak 133 bina ve 233 ev bulunuyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
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