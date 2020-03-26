Doğanyol'da hasarlı evler yıkılmaya başlandı - Son Dakika

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Doğanyol'da hasarlı evler yıkılmaya başlandı
6 saat önce
Doğanyol'da hasarlı evler yıkılmaya başlandı Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremden hasar gören ve acil yıkılacak raporu verilen evler yıkılmaya başlandı.
Doğanyol'da hasarlı evler yıkılmaya başlandı
MALATYA - Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremden hasar gören ve acil yıkılacak raporu verilen evler yıkılmaya başlandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020'de 6,8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesi İshak Mahallesi'ndeki ağır hasarlı evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yıkılıyor.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, acil yıkılacak 133 bina ve 233 ev bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
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