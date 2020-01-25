Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı
6 saat önce
Depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:34 Kaynak: AA
Depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı.
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