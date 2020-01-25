Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı

6 saat önce

Depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı.

Depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı.

Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazı kılındı

Doğanyol, Malatya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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