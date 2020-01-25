Doğanyol ilçesinde yıkılan evler- MALATYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanyol ilçesinde yıkılan evler- MALATYA - Son Dakika

Doğanyol ilçesinde yıkılan evler- MALATYA

6 saat önce

Doğanyol ilçesinde zarar gören evlerin havadan görüntüsü MALATYA - Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan evler havadan görüntülendi.

Doğanyol ilçesinde zarar gören evlerin havadan görüntüsü MALATYA - Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan evler havadan görüntülendi.

Doğanyol ilçesinde yıkılan evler- MALATYA

Doğanyol, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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