Doğanyol ilçesinde yıkılan evler- MALATYA - Son Dakika

Doğanyol ilçesinde yıkılan evler- MALATYA
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Doğanyol ilçesinde zarar gören evlerin havadan görüntüsü MALATYA - Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan evler havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Doğanyol ilçesinde zarar gören evlerin havadan görüntüsü MALATYA - Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan evler havadan görüntülendi.
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