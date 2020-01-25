Doğanyol ilçesindeki yıkılan evler (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanyol ilçesindeki yıkılan evler (2) - Son Dakika

Doğanyol ilçesindeki yıkılan evler (2)

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Doğanyol ilçesinde bazı evler yıkıldı.

Doğanyol ilçesindeki yıkılan evler (2)

Doğanyol, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:27 Kaynak: AA
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