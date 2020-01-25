Doğanyol ilçesindeki yıkılan evler (2) - Son Dakika

Doğanyol ilçesindeki yıkılan evler (2)
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Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:27 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Doğanyol ilçesinde bazı evler yıkıldı.
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