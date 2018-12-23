Son Dakika Haberleri: Doğanyol İlçesine 7,4 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

Doğanyol İlçesine 7,4 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

3 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Doğanyol ilçesine 4,5 yılda 7,4 milyon liralık altyapı yatırımı yapıldı.

Doğanyol İlçesine 7,4 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Doğanyol ilçesine 4,5 yılda 7,4 milyon liralık altyapı yatırımı yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğanyol ilçesinde altyapı yatırımlarına 4,5 yılda 7,4 milyon lira harcandı.

İlçedeki yatırımlarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, "İlçe genelinde kanalizasyon ve içme suyu altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada 4,5 yılda 7,4 milyon liralık bir yatırımla 96,4 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışması gerçekleştirdik. Şu ana kadar ilçe genelinde 70,7 kilometre uzunluğunda, 3,1 milyon değerinde içme suyu hattı ile 15,6 kilometrelik 3,3 milyon lira tutarında kanalizasyon hattı çalışması yapıldı. Biten çalışmamızın toplam uzunluğu 86 kilometre. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl da Doğanyol ilçe merkezimizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyerek modern bir altyapı inşa ettik."

Doğu Anadolu Projesi kapsamında ise ilçeye yaklaşık 1 milyon lira maliyetinde, 10,1 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:48 Kaynak: AA

Malatya, Doğanyol, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:32:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğanyol İlçesine 7,4 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]