Son Dakika Haberleri: Doğanyol, tarihinde ilk defa meydana kavuşuyor
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Doğanyol, tarihinde ilk defa meydana kavuşuyor

32 dakika önce

Malatya'nın Doğanyol ilçesine tarihinde ilk defa meydan yapıldığı bildirildi.

Doğanyol, tarihinde ilk defa meydana kavuşuyor, System.String[]

Malatya'nın Doğanyol ilçesine tarihinde ilk defa meydan yapıldığı bildirildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi basın birimi tarafından yapılan açıklamada, "Doğanyol halkının aileleriyle birlikte rahat ve hoşça vakit geçireceği Meydan Düzenleme projesinin büyük bölümü tamamlandı. İlçe merkezinin tam ortasında bulunan ve atıl otopark alanı olarak kullanılan alan güzel bir görünüme kavuşturuluyor" ifadeleri kullanıldı.


Meydan Düzenleme çalışmaları kapsamında alanda 600 metrekarelik yeşil alan, 250 metrekarelik park alanı, 70 metrekarelik tuvaletler, 70 metre karelik süs havuzu, 14 araçlık otopark, 20 metre karelik enerji odası, taş duvar örme işinin yapıldığı belirtilirken, peyzaj ve kaplama çalışmalarının devam ettiği alanda, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı aktarıldı.


Yapılan çalışmalarla ilgili verilen bilgilerde, daha sonra özetle şunlar belirtildi:


"3138 metrekare alan içerisinde aydınlatma çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi, meydanın siluetine uygun Saat Kulesini de tamamladı. İlçe merkezinin girişini oluşturan 800 metrelik yolu çift şeritli yaparak standartlara uygun hale getirildi. .İlçe merkezinde üst yapı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmaları da gerçekleştirildi." - MALATYA

Doğanyol, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
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