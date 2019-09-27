Son Dakika Haberleri: Doğanyurt'a sağlık tesisi yapılacak
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Doğanyurt'a sağlık tesisi yapılacak

15 dakika önce

Doğanyurt ilçesine 10 yataklı entegre hastane olarak da hizmet verecek toplum sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılacak.

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Doğanyurt ilçesine 10 yataklı entegre hastane olarak da hizmet verecek toplum sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılacak.

Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihalenin 15 Ekim'de gerçekleştirileceğini söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek ihale kapsamında yapılacak sağlık tesisinin proje değişikliğiyle 10 yataklı entegre hastane olarak hizmet vereceğini belirten Kaya, "Uzun süredir takibinde olduğumuz entegre hastanemizin ihalesi gerçekleştirilecek. İlçemiz Merkez Mahallesi Cemal köyü mevkisinde 5 dönüm arsada 3 katlı yapılacak ve 1,5 yılda tamamlanacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaya, sağlık tesisinin yapımı için 4 bin 939 metrekare arsanın kamulaştırıldığını kaydetti.

Doğanyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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