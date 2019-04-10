Son Dakika Haberleri: Doğanyurt Belediye Başkanı Kaya Mazbatasını Aldı

Doğanyurt Belediye Başkanı Kaya Mazbatasını Aldı

20 dakika önce

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den yeniden Doğanyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kaya mazbatasını aldı.

Doğanyurt Belediye Başkanı Kaya Mazbatasını Aldı, System.String[]
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den yeniden Doğanyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kaya mazbatasını aldı.

AK Parti Doğanyurt İlçe Başkanı Şemsettin Kayıran ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte İnebolu Adliyesine gelen Başkan Kaya'nın mazbatasını Doğanyurt İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Dönüş İlkdoğan verdi.

Başkan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı göreve 4'üncü kez seçildiğini söyledi.

Seçim sürecinin sona erdiğini belirten Kaya, "Bundan sonra parti ayrımı gözetmeksizin bütün Doğanyurt'un emrinde olacağız. Gerek belediyemizde, gerekse köylerimizde hizmetlerimizi en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaya, Doğanyurt'un öncelikli konularına ağırlık vereceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:43 Kaynak: AA
Şemsi Tebrizi, Ahmet Kaya, AK Parti, Doğanyurt, Güncel
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