Doğanyurt Belediye Başkanı Kaya Mazbatasını Aldı

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti
'den yeniden Doğanyurt
Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kaya
mazbatasını aldı.
AK Parti Doğanyurt İlçe Başkanı Şemsettin Kayıran ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte İnebolu
Adliyesine gelen Başkan Kaya'nın mazbatasını Doğanyurt İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Dönüş
İlkdoğan verdi.
Başkan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı göreve 4'üncü kez seçildiğini söyledi.
Seçim sürecinin sona erdiğini belirten Kaya, "Bundan sonra parti ayrımı gözetmeksizin bütün Doğanyurt'un emrinde olacağız. Gerek belediyemizde, gerekse köylerimizde hizmetlerimizi en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Kaya, Doğanyurt'un öncelikli konularına ağırlık vereceklerini kaydetti.