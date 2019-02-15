Doğanyurt Belediye Başkanı Projelerini Açıkladı

KASTAMONU(AA) - AK Parti'den yeniden aday gösterilen Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, projeleri hakkında bilgi verdi.

KASTAMONU(AA) - AK Parti'den yeniden aday gösterilen Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, projeleri hakkında bilgi verdi.



Kaya, partisi tarafından Doğanyurt Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterildiğini söyledi.



Ustalık döneminde önemli çalışmalara imza atacaklarını belirten Kaya, sevgi ve hoşgörü üzerine bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını anlattı.



Kaya, "Yeni dönemde ilçemize kapalı pazar yeri, otel, belediye aşevi, sahil tahkimatı, spor salonu kazandıracağız." dedi.

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