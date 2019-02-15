Son Dakika Haberleri: Doğanyurt Belediye Başkanı Projelerini Açıkladı

Doğanyurt Belediye Başkanı Projelerini Açıkladı

1 saat önce

KASTAMONU(AA) - AK Parti'den yeniden aday gösterilen Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, projeleri hakkında bilgi verdi.

Doğanyurt Belediye Başkanı Projelerini Açıkladı, System.String[]
KASTAMONU(AA) - AK Parti'den yeniden aday gösterilen Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, projeleri hakkında bilgi verdi.

Kaya, partisi tarafından Doğanyurt Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterildiğini söyledi.

Ustalık döneminde önemli çalışmalara imza atacaklarını belirten Kaya, sevgi ve hoşgörü üzerine bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını anlattı.

Kaya, "Yeni dönemde ilçemize kapalı pazar yeri, otel, belediye aşevi, sahil tahkimatı, spor salonu kazandıracağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:51 Kaynak: AA

Ahmet Kaya, AK Parti, Doğanyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım: Hal Yasası Önümüzdeki Aylarda Gelecek AK Partili Belediye Başkan Adayı, CHP'nin Sloganının İnternet Sitesini Satın Aldı

Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı 24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğanyurt Belediye Başkanı Projelerini Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]