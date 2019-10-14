Son Dakika Haberleri: Doğanyurt Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Doğanyurt Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatına destek

Doğanyurt Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatına destek

25 dakika önce

Doğanyurt Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı.

Doğanyurt Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Doğanyurt Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'na destek verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Kaya, yaptığı açıklamada, "Doğanyurt Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak birlik ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Ahmet Kaya, Doğanyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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