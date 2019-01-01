Son Dakika Haberleri: Doğanyurt İlçesinde Hadis Yarışması Düzenlendi

Doğanyurt İlçesinde Hadis Yarışması Düzenlendi

1 saat önce

Doğanyurt ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından hadis yarışması düzenlendi.

Doğanyurt İlçesinde Hadis Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Doğanyurt ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından hadis yarışması düzenlendi.

Merkez Yakup Yıldıran Camisi'nde 28 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yarışmada Fatma Okur birinci, Sümeyye Adatepe ikinci, Emrullah Aslan ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Azak ve Doğanyurt Müftüsü Fatih Koç tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:27 Kaynak: AA

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