Doğanyurt İlçesinde Hadis Yarışması Düzenlendi
1 saat önce
Doğanyurt ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından hadis yarışması düzenlendi.
Doğanyurt
ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından hadis yarışması düzenlendi. Merkez
Yakup Yıldıran Camisi'nde 28 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yarışmada Fatma Okur birinci, Sümeyye Adatepe
ikinci, Emrullah Aslan ise üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Azak ve Doğanyurt Müftüsü Fatih
Koç tarafından verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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