Doğanyurt Kaymakam Yılmaz, köy okulunu ziyaret etti - Son Dakika

Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz, köy okuluna ziyarette bulundu.

Kaymakam Yılmaz, Akçabel Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Yılmaz, okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, "Okullarımızı ziyaret ederek, eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Bu sayede öğrenci ve öğretmenlerin sorunlarını gidermek için hızlı bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz." dedi.