Doğanyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı

Doğanyurt Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla ilçede bin kişilik aşure dağıtıldı.

Öğle namazının ardından Tepebaşı ve Yakup Yıldıran camileri önünde Kaymakam Atakan Atakoy, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve AK Parti İlçe Başkanı Şemsettin Kayıran, vatandaşlara aşure ikram etti.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayında her yıl aşure dağıtımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yıl bin kişilik aşure dağıttıklarını belirten Kaya, "Vatandaşlarımızın muharrem ayını kutluyorum. Yıllarımız aşure tadında geçsin inşallah." dedi.