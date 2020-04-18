Doğanyurt'ta emeklilerin maaşları Vefa Sosyal Destek Grubu'nca evlerine götürülüyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üstündeki emeklilerin maaşları evlerine götürülüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstündeki emeklilerin maaşları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan öğretmen ve imamlar tarafından veriliyor.

Haskavak köyü muhtarı Ergün Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde 65 yaş üstü 10 emekli bulunduğunu söyledi.

Öğretmen ve imamların köylerine gelerek emeklilere maaşlarını ödediklerini anlatan Erol, "Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürümüz ile öğretmen ve imamlara teşekkür ediyorum." dedi.