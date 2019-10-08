Son Dakika Haberleri: Doğanyurt'ta köy yolunda heyelan
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Doğanyurt'ta köy yolunda heyelan

35 dakika önce

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, şiddetli yağışlar heyelana yol açtı.

Doğanyurt'ta köy yolunda heyelan, System.String[]

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, şiddetli yağışlar heyelana yol açtı.

Doğanyurt ilçesine bağlı Boğazcık köyünün yolu heyelan nedeniyle kapandı.

Çalışma başlatan Doğanyurt Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, yola düşen taş ve toprak kütlelerini temizleyerek yolu tekrar ulaşıma açtı.

Boğazcık köyü muhtarı Tuncay İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Durumu yetkililere haber verdiğini belirten İpek, "Kaymakamlığımıza bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri derhal gelerek çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yolumuz tekrar ulaşıma açıldı." dedi.

Muhtar İpek, ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan Düzağaç ve Taşlıpınar köylerinde de şiddetli yağışlar nedeniyle menfezler tıkandı. Ekipler yaptıkları temizlik çalışmasıyla menfezleri açtı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kastamonu, Doğanyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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