Son Dakika Haberleri: Doğanyurt'ta Öğretmenlere Başarı Belgesi Verildi

Doğanyurt'ta Öğretmenlere Başarı Belgesi Verildi

3 saat önce

Doğanyurt Kaymakam Vekili Atakan Atasoy, Doğanyurt Milli Eğitim Müdürü Mehmet Azak ve okul idarecilerini çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Doğanyurt'ta Öğretmenlere Başarı Belgesi Verildi, System.String[]
KASTAMONU - Doğanyurt Kaymakam Vekili Atakan Atasoy, Doğanyurt Milli Eğitim Müdürü Mehmet Azak ve okul idarecilerini çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.


Kaymakam Atasoy, Doğanyurt Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü görevini de yürüten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Azak'a başarı belgesini Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile birlikte verdi.


Kaymakam Atasoy, belgeleri dağıtırken yaptığı açıklamada, performansa ve öğrencilerin eğitimlerine yaptıkları katkılara göre belirli aralıklarla tüm öğretmenlere başarı belgesi vereceklerini belirterek, "Tüm öğretmenlerimizin her zaman yanındayım. Sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında kapım sonuna kadar açıktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:21 Kaynak: AA

Atakan Atasoy, Doğanyurt, Güncel
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