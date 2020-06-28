Doğasever köylüler sahip çıkınca leylekler Ağzıpek Köyü'nü mesken tuttu - Son Dakika

Doğasever köylüler sahip çıkınca leylekler Ağzıpek Köyü'nü mesken tuttu

Ardahan'da yörenin biyoçeşitliliğine renk katan göçmen kuşlardan leylekler, köylülerin yaptığı yuvalar ve bıraktığı yemler sayesinde Ağzıpek köyünü mesken edindi.

Ardahan'da yörenin biyoçeşitliliğine renk katan göçmen kuşlardan leylekler, köylülerin yaptığı yuvalar ve bıraktığı yemler sayesinde Ağzıpek köyünü mesken edindi.

Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor

Ardahan, Çıldır ve Aktaş gölleri başta olmak üzere, Sarıçam ormanlarıyla farklı bir konuma sahip coğrafyasıyla birçok yaban hayvanına olduğu gibi kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Özellikle kent merkezi ve ilçelerde çok sayıdaki noktada yuva yapan leylekler, bölgenin biyoçeşitliliğine renk katıyor.

Göçmen kuşlardan çok sayıda leyleğin özellikle il merkezine bağlı Ağzıpek köyünü mesken tutması dikkati çekiyor.

Daha önce sadece bir leylek yuvasına sahip 53 haneli köyde, doğal yaşama duyarlı vatandaşların katkıları ve yaptıkları yuvalarla leylek sayısında ciddi artış oldu.

Köyün içindeki farklı noktalardaki sekiz elektrik direğine yapılan yuvaların tamamında leylekler yavru verdi. Onlarca leylek yavrusu gökyüzüne uçacakları günü bekliyor.

Yavrular gökyüzüne kanat çırpacağı günü beklerken, anneleri ise onlara yem taşımakla meşgul. Annelerin yuvaya yem taşıması ve yavrularını yemleme telaşı güzel görüntülere sahne oluyor.

"Duyarlı köylülerle leylek sayısını artırmak istiyoruz"

Ağzıpek köyü Muhtarı Cengiz Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin köylerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Köylerinde çok sayıda leylek yuvasının, görenlerin dikkatini çektiğini dile getiren Akdeniz, "Yıllar önce bu köyde bir, bilemediniz iki leylek yuvası vardı. Ancak şu an bu yuva sayısı 8 ila 10'a kadar çıktı. 8 yuvaya leylekler uğruyor ve yavru yapıyorlar. Bu sayıyı duyarlı köylülerimizle artırmak istiyoruz. Leylekler köyümüze güzellik katıyor." diye konuştu.

Leyleklerin sayısındaki artışın köylülerin duyarlılığından kaynaklandığını dile getiren Akdeniz, sayıyı daha çok artırmak için gelecek yıl leyleklere ayrıca yuva yapacaklarını söyledi.

İlkbaharda yaklaşık 20 leyleğin köye gelerek yavru yaptığını, yeni yavrularla 10'larcasının köyden yeniden göç edeceğini anlatan Akdeniz, "Leylek sayısı arttıkça bu durum köyümüze güzellik katıyor. Leylek yuvalarındaki çokluğun tek sebebi köylülerimiz onları seviyor, onlar da köyümüzü seviyor. O nedenle burayı mesken tutuyorlar. Vatandaşlarımız leylek sayısının artması için çaba sarf ediyor, çoğu kez aç kalmamaları için onlara yem veriyor. Gelecek yıl inşallah sayı daha da artacaktır. Biz de buna destek olacağız." dedi.

Köy sakini Kenan Altun da her sabah ve akşam saatlerinde leylekleri görme şansına sahip olduğunu belirterek "Benim evimin çok yakınındaki direkte leylek var. Her sabah uçuşunu izleme şansına sahibim. İnsan onları izlerken mutlu oluyor ve dinleniyor." ifadelerini kullandı.

Leyleklerin gün batımı sırasında yuvadaki duruşları adeta görsel şölen oluşturuyor.

Akdeniz, Ardahan, Sarıçam, Çıldır, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğasever köylüler sahip çıkınca leylekler Ağzıpek Köyü'nü mesken tuttu - Son Dakika

Son Dakika

17:21 Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok 17:09 Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi 17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
16:32
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
16:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:33:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğasever köylüler sahip çıkınca leylekler Ağzıpek Köyü'nü mesken tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]