Doğasever tatilcilerin vaz geçilmezi

DÜZCE(İHA) – 9 Günlük bayram tatilini fırsat bilip yaylalara çıkan tatilcilerin en büyük keyfi halk arasında orman çileği olarak bilinen dağ çileği toplamak oldu.

DÜZCE(İHA) – 9 Günlük bayram tatilini fırsat bilip yaylalara çıkan tatilcilerin en büyük keyfi halk arasında orman çileği olarak bilinen dağ çileği toplamak oldu.



Birçok derde deva olan ve yüksek kesimlerde yetişen 'organik dağ çileği' tatilcileri de sevindirdi. 9 Günlük bayram tatilini yaylalarda geçiren Düzceliler yüksek kesimlerinde doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında orman çileği olarak bilinen dağ çileği toplamak oldu. Ellerine aldıkları yoğurt kovaları ile çoluk çocuk dağ çileğini hem topladılar hem de yediler.



Sağlık için çok faydalı



Yetkililer dağ çileğinin A ve C vitamini içerdiğini belirterek, yüksek tansiyon ve kolesterolü düşürdüğünü, susuzluğu giderdiği ve hazmı kolaylaştırdığı gibi böbrek taşlarının düşürülmesinde çok faydası olduğunu idrar söktürücü özelliği ile romatizma hastalıklarına iyi geldiğini söylediler. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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