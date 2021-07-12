Doğasever vatandaş uçurumun kenarında bir gün kalarak Siirt'i tanıtıyor - Son Dakika

Doğasever vatandaş uçurumun kenarında bir gün kalarak Siirt'i tanıtıyor

SİİRT - Siirt'te yaşayan doğasever Kadir Özdemir, uçurumun kenarında bir gün geçirerek bulunduğu yerin tanıtımını sosyal medya hesabından yaparak doğa harikası ve Akdeniz kanyonlarını aratmayan Botan Vadisinin güzelliklerini herkesin görmesini sağlamayı hedefliyor.

Özdemir, çadırını ve birkaç eşyasını alarak Botan Vadisinin kenarında bulunan uçurumun dibine yerleşti. Amacının Siirt'teki doğa harikası yerleri sosyal medya hesabından tanıtmak olduğunu söyledi. Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesine giden Özdemir, Botan Vadisinin kenarındaki uçurumun dibine çadırını kurarak, doğa harikası Botan Vadisinin tanıtımı yapmak ve bu güzellikleri herkesin görmesini sağlamak için böyle bir akım başlattığını dile getirdi. Özdemir, "Siirt'in güzelliklerini manzaralarını keşfediyorum. Siirt'ten 5 kilometre uzakta olan Gökçebağ beldesine geldik. Burayı tanıtıyoruz, burada kamp kuruyoruz. Hobim Siirt'in en yüksek dağlarında kahvaltı yapmak ve akşam yemeği yemek. Akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Hobimdir bu benim. Siirt'in güzelliklerini keşfediyorum. İnsanlara gösteriyorum buranın Siirt olduğuna inanmıyorlar. Türkiye'nin her yerinden Botan Vadisine geliyorlar. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Bunları insanlardan duymak aşırı şekilde beni mutlu ediyor. Amacım Siirt'ti tanıtmak bu muazzam manzarayı göstermek. Burasının Siirt olduğuna inanmıyorlar bazı insanlar. Diyorlar burası farklı bir cennet. Amacım burayı tanıtmaktır" dedi.