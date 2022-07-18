Doğaseverler 20 bin yıllık buzulları gezdi - Son Dakika
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Doğaseverler 20 bin yıllık buzulları gezdi

18.07.2022 13:48

Doğaseverler 20 bin yıllık buzulları gezdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Cilo Dağı bölgesindeki 20 bin yıllık buzulları gezdi.

Doğaseverler 20 bin yıllık buzulları gezdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Cilo Dağı bölgesindeki 20 bin yıllık buzulları gezdi.

Her hafta yurt içi ve yurt dışından gelen doğaseverler, ilçenin Cilo Dağı'nı gezmeye devam ediyor. Bölgedeki 20 bin yıllık buzulları da geçen doğaseverler, bol bol fotoğraf çekti. Yüksekova doğasının çok güzel olduğunu ifade eden doğasever Sefer Soydan, "Yüksekova'nın her köşesi ayrı bir cennet. Bizde arkadaşlarla beraber bu hafta ilçenin en yüksek dağı olan Cilo Dağı'ndaki buzulları gezdik. Bu dağlarda 20 bin yıldan fazladır erimeyen buzullar duruyor. Yurt içi ve yurt dışından vatandaşlar bu güzellikleri görmek için geliyor. Bizde onlara her anlamda yarımcı oluyoruz. Yüksekova il olursa eminim bölgenin en önemli kentlerinden biri olacak" dedi.

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Yüksekova'nın saklı cenneti: Orşe Şelalesi Yüksekova'nın saklı cenneti: Orşe Şelalesi
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğaseverler 20 bin yıllık buzulları gezdi - Son Dakika

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