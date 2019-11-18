Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Akyazı'da yürüyüş yaptı
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Doğaseverler Akyazı'da yürüyüş yaptı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akyazı-Yörükyeri parkuru ile devam etti.

Doğaseverler Akyazı'da yürüyüş yaptı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akyazı-Yörükyeri parkuru ile devam etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akyazı-Yörükyeri parkuru ile devam etti. 19 kilometrelik parkurda sonbaharın döktüğü yaprakların arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, keyifli bir Pazar gününü geride bırakırken fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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