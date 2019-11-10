Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Atatürk'ü andı
Son Dakika Güncel Doğaseverler Atatürk'ü andı

Doğaseverler Atatürk'ü andı

6 saat önce

Düziçi ilçesinde doğaseverler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Dumanlı Yaylasına yürüyüş düzenledi.

Doğaseverler Atatürk'ü andı, System.String[]

Düziçi ilçesinde doğaseverler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Dumanlı Yaylasına yürüyüş düzenledi.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) organizasyonunda bir araya gelen Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'den 250 doğasever, ellerinde Türk bayrağı ile 8 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Doğaseverler, Atatürk'ün vefat ettiği 09.05'te saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okudu.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, etkinliklerine katılanlara teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye, Düziçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:16:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Atatürk'ü andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]