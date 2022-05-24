Doğaseverler Batman'daki ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmandı

Doğaseverler, Batman'ın Sason ilçesinde açan, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nün (DİDOSK) organizesiyle bir araya gelen dağcılar ve bölge illerindeki farklı meslek gruplarından 140 doğasever, Batman'ın Sason ilçesine geldi.

Sason'un Kaşyayla köyü yakınlarındaki Ziyaret Tepesi'ne 2 saatte tırmanarak zirveye ulaşan doğaseverler, zirvede bulunan, güzellikleri ile doğaya renk katan ters lalelerle fotoğraf çektirdi.

???????- "Bu endemik türün bir an önce korunmaya alınmasını temenni ediyoruz"

DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan, gazetecilere, 12 kilometreye yakın bir tırmanış gerçekleştirerek, ters lalelere ulaştıklarını söyledi.

Bu güzergahın 15 yıldır takiplerinde olduğunu, bölgenin huzura kavuşması ile tırmanışı gerçekleştirdiklerini dile getiren Karahan, "Bize bu imkanı sağladığı için Sason Kaymakamı Sayın Murat Mete ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'ne teşekkür ederim." dedi.

Karahan, ters lalelerin Hakkari ve Van'dan sonra en yoğun popülasyonunu Sason'da gördüklerini ifade ederek, "Bu endemik türün bir an önce korunmaya alınmasını ve buraların turizme açılmasını dağcılar olarak temenni ediyoruz. Bunun için ciddi bir koruma ve ciddi bir bilinçlendirme gerekiyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılan anestezi uzmanı Dr. Rıza Ünlü de fırsat buldukça kulüp bünyesindeki etkinliklere, doğa gezilerine katıldıklarını anlatarak, bu sayede güzel yerleri görme imkanı bulduklarını ifade etti.

Ünlü, Sason'un doğasını çok beğendiklerini belirterek, "Çok etkileyici, yeşil alanlar, ormanlık alanlar, dağlık bölgeler çok güzel, çok dinlendirici. Şehirde kalmaktansa doğada kalmayı tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dr. Selim Almaz ise yoğun iş temposu içerisinde fırsat buldukça doğa yürüyüşlerine katıldığını dile getirerek, bütün gençlere de doğa gezisi tavsiye etti.