Doğaseverler Batman'daki ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğaseverler Batman'daki ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmandı

25.05.2022 10:05

Doğaseverler, Batman'ın Sason ilçesinde açan, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Doğaseverler, Batman'ın Sason ilçesinde açan, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nün (DİDOSK) organizesiyle bir araya gelen dağcılar ve bölge illerindeki farklı meslek gruplarından 140 doğasever, Batman'ın Sason ilçesine geldi.

Sason'un Kaşyayla köyü yakınlarındaki Ziyaret Tepesi'ne 2 saatte tırmanarak zirveye ulaşan doğaseverler, zirvede bulunan, güzellikleri ile doğaya renk katan ters lalelerle fotoğraf çektirdi.

"Bu endemik türün bir an önce korunmaya alınmasını temenni ediyoruz"

DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan, gazetecilere, 12 kilometreye yakın bir tırmanış gerçekleştirerek, ters lalelere ulaştıklarını söyledi.

Bu güzergahın 15 yıldır takiplerinde olduğunu, bölgenin huzura kavuşması ile tırmanışı gerçekleştirdiklerini dile getiren Karahan, "Bize bu imkanı sağladığı için Sason Kaymakamı Sayın Murat Mete ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'ne teşekkür ederim." dedi.

Karahan, ters lalelerin Hakkari ve Van'dan sonra en yoğun popülasyonunu Sason'da gördüklerini ifade ederek, "Bu endemik türün bir an önce korunmaya alınmasını ve buraların turizme açılmasını dağcılar olarak temenni ediyoruz. Bunun için ciddi bir koruma ve ciddi bir bilinçlendirme gerekiyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılan anestezi uzmanı Dr. Rıza Ünlü de fırsat buldukça kulüp bünyesindeki etkinliklere, doğa gezilerine katıldıklarını anlatarak, bu sayede güzel yerleri görme imkanı bulduklarını ifade etti.

Ünlü, Sason'un doğasını çok beğendiklerini belirterek, "Çok etkileyici, yeşil alanlar, ormanlık alanlar, dağlık bölgeler çok güzel, çok dinlendirici. Şehirde kalmaktansa doğada kalmayı tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dr. Selim Almaz ise yoğun iş temposu içerisinde fırsat buldukça doğa yürüyüşlerine katıldığını dile getirerek, bütün gençlere de doğa gezisi tavsiye etti.

Doğaseverler Batman'daki ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmandı
Doğaseverler Batman'daki ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmandı
Doğaseverler Batman'daki ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmandı
Doğaseverler Batman'daki ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmandı

YORUMLAR
500
CHP heyeti Batman'da partililerle bir araya geldi CHP heyeti Batman'da partililerle bir araya geldi Batman'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı Batman'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Kaynak: AA

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğaseverler Batman'daki ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmandı - Son Dakika


Son Dakika
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:08:07. #1.12#
SON DAKİKA: Doğaseverler Batman'daki ters laleleri görmek için Ziyaret Tepesi'ne tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement