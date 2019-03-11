Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Beyşehir'de Kadınlar İçin Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Doğaseverler Beyşehir'de Kadınlar İçin Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan doğaseverler, dünya kadınları için yürüdü.

Doğaseverler Beyşehir'de Kadınlar İçin Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi, System.String[]
Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan doğaseverler, dünya kadınları için yürüdü.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Beyşehir'in Adaköy Pınarı, Yeşildağ Deliktaş bölgelerinde gerçekleştirilen etkinliğe kadın doğaseverlerin de katılımı yoğun oldu.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'na mensup üniversiteli öğrenciler de etkinliğe katıldı. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikte bölgedeki doğal güzellikleri de yakından görme ve tanıma imkanı buldu.

Yaklaşık 12 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştiren kadın doğaseverler, yürüyüşün sonunda toplu olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan pankartlar açtı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, doğa yürüyüşü etkinliğine katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederek, tüm kadınların gününü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:40 Kaynak: AA

Beyşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı Dilenci Kadın Yakayı Ele Verince Arkadaşını İhbar Etti

"Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:20:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Beyşehir'de Kadınlar İçin Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]